«Мы бессильны»: подрядчик смытой дороги на Давыдова высказался о ситуации

Так после аномальных дождей выглядит дорога на Давыдова. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

В столице Приморья после мощного ливня на улице Давыдова в районе Второй Речки буквально смыло асфальт. Компания «Спец СУ» прокомментировала, почему же так произошло. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В компании рассказали, что они не сомневаются в качестве своей работы. Тем более, что смыло не только асфальт, но и все, что находилось в том же районе. Например, ливневые колодцы забило мусором, подмыло основание тротуара, а потом вода вздыбила и асфальт.

– Это объект национального проекта, а они подвергаются тщательному контролю различных ведомств, в том числе экспертами федеральных дорожных структур, прокуратуры, общественных наблюдателей, привлекаются различные дорожностроительные лаборатории. Это стихия, к сожалению, мы перед ней бессильны....

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на место ЧП выехали сотрудники прокуратуры Советского района, чтобы оценить ущерб, а также ход работ на участке.

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