Прокуратура организовала проверку из-за разрушенной во время ливня дороги во Владивостоке

На участке повредилась ливневая канализация. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

В столице Приморья после мощного ливня на улице Давыдова в районе Второй Речки буквально смыло асфальт. Мощные потоки воды разрушили дорогу настолько, что от проведенного не так давно ремонта, не осталось и следа. В итоге прокуратура города организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее «Комсомолка» уже писала об этом ЧП. Как поделились в пресс-службе ведомства, из-за осадков повредилась ливневая канализация, из-за чего разрушился асфальт, который уложили буквально в августе 2022 года.

Сейчас здесь уже трудятся дорожники. Чтобы оценить ущерб, а также ход работ на участке, на место ЧП выехали сотрудники прокуратуры Советского района. Не исключено, что подрядчик мог некачественно произвести ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». После проверки специалисты примут соответствующие меры.

Это не единственное разрушение в городе из-за непогоды. 9 июня на улице Семеновская из-за сильного ветра рухнул фонарный столб, также оторвалась фасадная занавеска со здания. Вечером во время разгула стихии в столице приморья затопило дороги, в неприятной ситуации оказались автомобилисты и пассажиры общественного транспорта, который буквально уходил под воду.

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