Еще два муниципалитета Приморья остались без дорожного сообщения

Проезд восстановят после прекращения дождя.
Фото: АО «Примавтодор»
В правительстве Приморского края рассказали о том, что населенные пункты Хасанского и Уссурийского округов остались без сообщения. Проезд там восстановят после прекращения дождя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Нет проездов в поселок Приморский и Провалово в Хасанском округе. На третьем и четвертом километрах образовался перелив глубиной в метр, а на автомобильной дороге Занадворовка – станция Провалово нет проезда на шестом километре.
В Уссурийском городском округе нет проезда к селу Яконовка. В Октябрьском округе нет проезда на 12-13 километрах дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава из-за перелива.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что был отрезан еще один населенный пункт – село Садовое. Пострадала дорога Гродеково – Барановский – Садовый. К вечеру должны сообщение возобновить
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