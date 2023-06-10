Полиция Владивостока и ВПОПАТ проверяют нападение водителя автобуса на девушку

Фото: Сергей БАЛАНОВ

На улице Гоголя возле остановки общественного транспорта «ВВГУ» 10 июня произошел инцидент. По сообщению в социальных сетях, водитель автобуса №15 притер автомобиль, а после накинулся на его владелицу. Момент с женским криком попал на видео. После обращения «Комсомольской правды – Владивосток» в мэрию перевозчик ВПОПАТ снял мужчину с рейса, а полиция начала проверку.

В пресс-службе УМВД РФ по Владивостоку корреспонденту заявили, что никаких заявлений по данной ситуации не поступало, однако правоохранители начали проверку.

– Полицейские устанавливают личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с российским законодательством, – сказали в ведомстве.

В городской администрации, в свою очередь, ответили, что руководство Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта (ВПОПАТ) начало свою проверку. На время ее проведения водитель 15-го маршрута снят с рейса.

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