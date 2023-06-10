Полиция: жительница Владивостока подожгла машины из-за ревности

Два горящих автомобиля на улице Борисенко, 92, привлекли всеобщее внимание. Известно, что ЧП случилось после 18 часов 10 июня, на место выехали пожарные и медики. Очевидцы же заявляли, что машины подожгла «неадекватная» женщина. В итоге часть слухов оказалась верна – ревнивая жена подожгла авто мужа на почве ревности. Подробности «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

– На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, 39-летняя местная жительница подожгла автомобиль супруга на почве ревности. В результате инцидента женщина получила термический ожог и была госпитализирована, – прокомментировали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку по факту инцидента, а также собираются провести ряд исследований, каких – не уточнили. Уже после этого можно будет принимать обоснованное решение по ситуации.

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