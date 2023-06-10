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10 июня 2023 11:20

Соцсети: жительница Владивостока облила автомобили бензином, сгорели две машины

Два автомобиля сгорели на улице Борисенко во Владивостоке, пострадал один человек
Екатерина ТИХАЯ
На место ЧП выехали две пожарные машины.

На место ЧП выехали две пожарные машины.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большой пожар произошел после 18 часов в субботу, 10 июня, возле дома №92 на улице Борисенко во Владивостоке. В итоге происшествия сгорели две машины, припаркованные возле здания. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморскому краю для уточнения деталей.

На месте ЧП работала бригада врачей скорой медицинской помощи и шесть пожарных на двух единицах спецтехники. К моменту приезда специалистов времени одна из легковушек была полностью охвачена огнем, который перекинулся на рядом стоящую машину. В итоге пламя разошлось примерно на 6,5 квадратных метра.

Во время пожара пострадала женщина 1984 года рождения. Ее увезли медики.

Как пишут в социальных сетях, пожару предшествовал странный поступок женщины, якобы она облила автомобили бензином. После чего жительницу приморской столицы, предположительно, увезли врачи, так как «ее состояние не совсем адекватное». В настоящее время данная информация не подтверждена.

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