Соцсети: жительница Владивостока облила автомобили бензином, сгорели две машины

На место ЧП выехали две пожарные машины.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Большой пожар произошел после 18 часов в субботу, 10 июня, возле дома №92 на улице Борисенко во Владивостоке. В итоге происшествия сгорели две машины, припаркованные возле здания. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморскому краю для уточнения деталей.
На месте ЧП работала бригада врачей скорой медицинской помощи и шесть пожарных на двух единицах спецтехники. К моменту приезда специалистов времени одна из легковушек была полностью охвачена огнем, который перекинулся на рядом стоящую машину. В итоге пламя разошлось примерно на 6,5 квадратных метра.
Во время пожара пострадала женщина 1984 года рождения. Ее увезли медики.
Как пишут в социальных сетях, пожару предшествовал странный поступок женщины, якобы она облила автомобили бензином. После чего жительницу приморской столицы, предположительно, увезли врачи, так как «ее состояние не совсем адекватное». В настоящее время данная информация не подтверждена.
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