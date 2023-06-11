Повалил на землю и украл кошелек: во Владивостоке преступник-рецидивист напал на девушку

На мужчину завели новое уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке в Ленинском районе мужчина напал на девушку. Его целью стал стал чужой кошелек. Полиция уже задержала преступника, который оказался ранее судим. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Девушка шла по виадуку в районе улицы Луговой, когда к ней подбежал неизвестный мужчина и напал, вырывая кошелек из рук. Он повалил ее на землю, выхватил кошелек и убежал. Девушка сразу же обратилась в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего преступника и выяснили, что он уже был неоднократно судим. В краже он признался. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что полицейские проводят проверку по факту поджога машины из-за ревности.

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