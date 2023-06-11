В Приморье конфисковали автомобиль у пьяного водителя

Теперь машина является собственностью государства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье конфисковали машину у пьяного водителя, который уже был судим за вождение в нетрезвом виде. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина был за рулем Toyota Master Ace Surf, когда его остановили сотрудники ДПС. Он отказался проходить медосвидетельствование.

Учитывая, что водитель уже не в первый раз сел пьяный за руль, на него завели уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчина на суде признал вину.

Теперь машина является собственностью государства, а экс-водитель лишен свободы на 1 год и еще 4 года не сможет управлять транспортными средствами.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке в Ленинском районе мужчина напал на девушку. Его целью стал чужой кошелек. Полиция уже задержала преступника, который оказался ранее судим.

МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Колбаса из мяса – миф или нет?

«Комсомолка» проинспектировала мясоперерабатывающий завод (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.