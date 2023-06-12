Владивосток приедет поздравлять с днем рождения знаменитая персона

Во владивосток приедет звезда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Приближается 163 день рождения Владивостока. 2 июля столицу Приморья приедет поздравить известная певица Елка. Также звезда выступит на открытии первых Международных игр «Дети Приморья». Примечательно, что в этот день артистка отмечает и свой день рождения.

Елизавета Иванцева, более известная под псевдонимом Ёлка, очень популярна, ведь ее песни затрагивают такие важные темы, как любовь к себе, дружбу, веру в людей и заставляют задуматься о большем. Есть теория, что когда-то псевдоним прижился к артистке из-за яркой запоминающейся внешности и образов для концертов и клипов. Но в одном из интервью Елизавета рассказала, что ее ласково называли елочкой в детстве.

Владивосток с нетерпением ждет исполнительницу хитов «На большом воздушном шаре», «Около тебя», «Не брошу на полпути» и других полюбившихся многим песен.

Напомним, эстафета в честь летних игр стартовала еще в конце мая, начало дал губернатор Олег Кожемяко в поселке Лазовый. Лучшие спортсмены пронесут флаг соревнований по всем муниципалитетам.

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