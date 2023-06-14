В предстоящую субботу в Приморье температура воздуха поднимется выше +30°C

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Примгидромета рассказали, какой ожидается погода в крае в предстоящие выходные. По словам специалистов, обстановка обещает быть нестабильной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу, 17 июня, в некоторых районах Приморья пройдут дожди вместе с грозами. Минимальная температура воздуха достигнет +11…+18°C, днем на большей территории края столбики термометров повысятся до +24…+33°C.

В воскресенье, 18 июня, из-за антициклона погода в регионе обещает быть солнечной и спокойной. Ночью минимальная температура воздуха немного понизится, днем в континентальных районах усилится жара, а в прибрежных задует южный ветер.

Во Владивостоке в ночь на 17 июня столбики термометров покажут до +14…+17°C, днем ожидается по-настоящему летняя жара, потеплеет до +27…+30°C, но возможен небольшой дождь. В воскресенье похолодает на 3-5 градусов.

Напомним, что по словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, в крае ожидается аномальное лето с нетипичными осадками и температурами воздуха.

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:

Секреты рецептов правильного кваса

Отвечают специалисты этого дела в Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.