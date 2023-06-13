Главный синоптик Приморья объяснил, почему в крае наступило аномальное лето

Напряженная обстановка ожидается на протяжении всего лета. Фото: Оксана ЗУЙКОВА

Как и обещал глава Примгидромета, лето в Приморье действительно напряженное, на край обрушились мощные ливни, которые доставили множество неприятностей, в том числе и жителям краевой столицы. Борис Кубай объяснил, почему же теплое время года такое аномальное. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главного синоптика края, в мае в Тихом океане зародился аномально ранний супертайфун с очень низким атмосферным давлением. В это же время в северной части акватории появился антициклон, который рано направил свой гребень с востока на запад в сторону Желтого моря и восточного Китая, хотя обычно подобное происходит в августе.

– Супертайфун и антициклон своей объединенной циркуляцией стали направлять тропическую воздушную массу далеко на север и северо-запад. В итоге над территорией восточного Китая, Корейского полуострова и Японских островов произошло аномально раннее накопление тропической воздушной массы с высокой для данного периода времени температурой. Столкновение тропической воздушной массы с холодной охотоморской, вызвавшее мощные грозовые дожди, на некоторое время привело атмосферу в более-менее равновесное состояние и трансформации воздушных масс. Но летний муссон продолжается и поступление новых порций тропической и субтропической воздушной массы снова будет продолжаться.

Борис Кубай отметил, что благодаря этому предстоящие выходные в приморской столице могут оказаться довольно жаркими, а в начале следующей недели могут пройти интенсивные дожди. Синоптик добавил, что на протяжении всего лета 2023 года ожидаются аномальные температуры воздуха и осадки.

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