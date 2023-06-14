Губернатор Приморья навестил бойцов во время боевых действий

Приезд совпал с контрнаступлением противника Фото: принтскрин видео.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко навестил в зоне СВО земляков. Он передал оборудование. Его приезд совпал с контрнаступлением противника. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Наш груз – сотни прицельных устройств, приборов ночного видения, коптеров, аппаратура слежения, противодронные ружья, средства связи и прочее оборудование, нужное нашим бойцам, – отметил в своем telegram-канале глава края.

Вместе с Кожемяко приехали мэр Уссурийска Евгений Корж, мэр Артема Вячеслав Квон, председатель Законодательного собрания края Александр Ролик и экс-командующий ТОФ Константин Сиденко.

Они также проехали почти 1,5 тысячи километров до подразделения приморских мотострелков. Из-за отдаленного расположения к ним сложно доставлять грузы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что губернатор посмотрел, как военнослужащие оборудовали блиндажи и траншеи с помощью пиломатериалов, которые передали приморские лесопромышленники.

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