Запах родной тайги: Олег Кожемяко показал, как приморские бойцы оборудуют траншеи и блиндажи

Военнослужащий в блиндаже. Архив «КП». Фото: Александр КОЦ

Глава Приморского края Олег Кожемяко уже в десятый раз побывал на передовой, на этот раз он ездил к бойцам из региона, которые выполняют задачи специальной военной операции (СВО) на Украине. Губернатор посмотрел, как военнослужащие оборудовали блиндажи и траншеи с помощью пиломатериалов, которые передали приморские лесопромышленники. Соответствующее видео в своем Telegram-канале выложил краевой руководитель, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Окопались хорошо, – говорит Олег Николаевич, проходя через траншеи в блиндаж (подземное фортификационное сооружение для защиты от обстрелов, а также для отдыха личного состава. – Прим. «КП»).

– Тут запах родной приморской тайги, – замечает один из бойцов, когда все заходят в укрытие.

– Да, запах нашего дерева. Спасибо ребятам-лесопромышленникам! Спасибо всем жителям Приморья, что поддерживают всех военнослужащих, призванных из Приморского края, с Дальнего Востока.

На передовой сражаются морские пехотинцы ТОФ, десантники ВДВ, добровольцы отряда «Тигр», бойцы 5-й общевойсковой Краснознаменной армии и военнослужащие других частей региона.

Олег Кожемяко подчеркнул, что приморцам важна любая поддержка из дома.

Отметим, что в этот раз губернатор ездил не один – его сопровождали председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, мэр Уссурийска Евгений Корж, глава Артема Вячеслав Квон.

Напомним, бизнесмен из Приморья передал участникам спецоперации десять автомобилей. На фронт привезли машины марок УАЗ и ГАЗ. Кроме транспортных средств военнослужащие также получили пять комплектов антидроновых ружей.

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