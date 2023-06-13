Leo.Run 2023 состоялся несмотря на ненастную погоду

Уникальный полумарафон Leo.Run прошел на территории национального парка «Земля Леопарда» в субботу, 10 июня. Обрушившийся днями ранее циклон не помешал состояться спортивному празднику. В этом году количество участников трейлового полумарафона превысило цифру прошлого года, в забеге приняли участие около 700 человек. Организаторами красивого спортивного события этого лета выступили беговой клуб RunDnsRun, при поддержке ФГБУ «Земля леопарда», Министерства природных ресурсов и экологии РФ, администрации Хасанского муниципального округа, правительства Приморского края и Генерального партнера компании Xiaomi.

Одна из главных целей полумарафона – привлечь внимание к сохранению популяции дальневосточного леопарда, часть средств от продажи билетов будет направлена на мероприятия по сохранению одного из самых редких животных планеты.

Красивейший маршрут пролегал в зоне хозяйственного назначения особо охраняемой природной территории по минерализованной полосе, в той части нацпарка, где воздействие со стороны человека на природу минимально. «Семиверстка» – одно из самых живописных мест «Земли Леопарда», открывающее перед взором гостей захватывающие дух панорамы на Амурский залив, лагуну Лебяжью, бухты Нарва и Северная, мосты Владивостока и сопки нацпарка. Несмотря на красоту маршрута, он достаточно труден -перепады высот, природный рельеф. В этом году прохождение маршрута осложнили прошедшие накануне дожди, испытание для многих было не из легких.

По итогам забега определены следующие победители:

Победители на дистанции 3 километра:

Женщины:

1 место Бабич Валерия

2 место Болдырева Лариса

3 место Куприянова Валентина

Мужчины:

1 место Брыкин Алексей

2 место Елизаров Иван

3 место Миненко Егор

Победители на дистанции 5 километров:

Женщины:

1 место Заиченко Мария

2 место Демидова Жанна

3 место Горбуля Алёна

Мужчины:

1 место Виктор Гуржий

2 место Багнюк Илья

3 место Колосков Александр

Победители на дистанции 10 километров:

Женщины:

1 место Жукова Лидия

2 место Фоменко Екатерина

3 место Нурмухаметова Светлана

Мужчины:

1 место Курбатов Максим

2 место Шалунов Сергей

3 место Исаев Роман

Победители на дистанции 21.1 километра:

Женщины:

1 место Рубцова Анастасия

2 место Тищенко Надежда

3 место Шпак Анастасия

Мужчины:

1 место Бушков Евгений

2 место Дедуренков Николай

3 место Кушеков Александр

Организаторы создали комфортные и приятные условия для времяпрепровождения участников. На празднике было максимально душевно, на трассе было максимально сложно. На финише спортстменов ждала заветная медаль и апельсины. Звания «победитель» в столь экстремальных условиях прохождения дистанций достоин, несомненно, каждый.

Фото: Антон Клейнос, Наталья Заровнева.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.