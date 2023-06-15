На Камчатке произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,7

Толчки различной силы продолжаются на Камчатке. Фото: ФИЦ ЕГС РАН

На юге акватории вокруг Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7. Жители описали его как ощутимое, сообщили в региональном филиале ЕГС РАН.

Как удалось узнать «Комсомольской правде – Дальний Восток», эпицентр толчка оказался в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 95 километров. Зафиксировали землетрясение примерно в 17 часов. «Потрясло» юг полуострова и накануне, 14 июня.

Жители юга Камчатки сообщили, что ощутили толчки на нескольких улицах краевой столицы, хотя некоторые сказали, что не заметили землетрясения. В последний раз семибалльные толчки серьезно встревожили жителей в начале апреля этого года, тогда трескались стены.

Напомним, ранее юго-восток полуострова напугал очередной пепельный шлейф из вулкана Шивелуч. «Комсомолка» подробно писала о явлении в прошлом материале. Пепел распростерся на 60 километров к востоку из-за сильного ветра.

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