Пострадавших моряков с горящего вблизи Находки судна Beks Force эвакуировали на берег

На судне находилось 24 человека. Тематическое фото. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу 16 июня в акватории Японского моря вблизи Находки загорелось иностранное судно Beks Force. Во время пожара на сухогрузе пострадали два моряка, после 15:00 их доставили на берег, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, пострадавших моряков доставили с горящего судна на берег в 15:15. Сотрудники скорой помощи провели осмотр, после чего людей госпитализировали в городскую больницу Находки.

Напомним, что сухогруз следовал из Китайской Народной Республики в порт Восточный. ЧП произошло южнее от Находки, пламя вспыхнуло в машинном отделении. Всего на судне находилось 24 человека, выручать их отправились два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также два судна от Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, третье уже в пути. В готовности к реагированию находятся спасатели и авиация МЧС России

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