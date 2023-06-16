Иностранное судно загорелось в Приморском крае вблизи Находки

Горящее судно. Тематическое фото. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 июня примерно в 10 утра стало известно, что в акватории Японского моря неподалеку от Находки горит иностранное судно. Оказалось, что этот сухогруз следовал из Китайской Народной Республики в порт Восточный. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, на помощь людям выдвинулись два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также два судна от Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В готовности к реагированию находятся спасатели и авиация МЧС России, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МЧС Приморья.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в 85 километрах южнее от Находки. На данный момент известно, что пламя вспыхнуло в машинном отделении. По оперативным данным пострадало два человека, которые в настоящее время эвакуированы и доставляются на берег. Какой степени тяжести травмы у моряков – неизвестно. Всего на судне находилось 24 члена экипажа. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в апреле этого года в 48 километрах от морского порта Пусан Республики Корея горело российское судно «Калтан». Оно принадлежит судовладельцу из Владивостока ООО «Дальрыбпром». Известно, что на борту находилось 25 членов экипажа, однако спасатели эвакуировали 21 человека, еще четверо пропали. Позже их тела нашли в море.

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