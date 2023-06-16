В Приморье ликвидировали масштабный пожар на иностранном сухогрузе

Судно Beks Force. Фото: MarineTraffic.com

Масштабный пожар на Beks Force, иностранного судна, оказавшегося у берегов Находки, ликвидировали. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

К месту для тушения выдвинулись три судна Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба», три судна пограничников и буксир из морского порта Восточный. Двое рыбаков, получивших ожоги, эвакуировали на берег.

– Пожар ликвидирован на аварийном судне, решается вопрос по его буксировке, – сообщили в ГУ МЧС Приморья.

По информации судового агента, капитан аварийного судна от дальнейшей помощи и обеспечения безопасности отказался, операция чрезвычайных ведомств завершена. Спасательным судам дана команда возвращаться к месту базирования, об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Напомним, Beks Force (2005 года постройки) направлялось в сторону Восточного порта, как вдруг в машинном отделении вспыхнуло пламя, об этом сообщили в Профсоюзах Приморья. На борту находилось 24 человека. Причины возгорания еще предстоит установить. Экипаж сумел самостоятельно загерметизировать очаг возгорания и включить систему объемного пожаротушения, рассказал «Комсомолке» источник. На 19:30 по местному времени сохраняется задымление машинного отделения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.