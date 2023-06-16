Пожар вышел из-под контроля: что известно на данный момент о горящем иностранном судне в Приморье

Фото: onur benzet/MarineTraffic.com.

Иностранное судно Beks Force (2005 года постройки) направлялось в сторону Восточного порта, как вдруг в машинном отделении вспыхнуло пламя. ЧП произошло утром 16 июня, на борту находилось 24 человека, два из которых пострадали, известно, что все они жители Филиппин и Турции (пострадавшие филиппинцы). К месту происшествия для тушения пожара и оказания помощи выдвинулись три судна Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба», три судна погранслужбы ФСБ и буксир из морского порта Восточный. Моряков, которые получили травмы, эвакуировали на берег, остальные люди остались на борту, пожар вышел из-под контроля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на транспортную прокуратуру.

Судно находится в заливе Петра Великого в 15 милях (24 километра) от мыса Поворотный. Это в 85 километрах южнее от Находки. К месту происшествия отправились две бригады местной скорой помощи. Редакция выяснила, что иностранцы получили ожоги различной степени тяжести. Моряков госпитализировали в Находкинскую больницу ДВОМЦ ФМБА.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры журналисту рассказали, что по данному факту уже проводится проверка, затем будет дана оценка действиям аварийно-спасательных служб, участвовавшим в спасательной операции и ликвидации последствий транспортного происшествия.

Источник, близкий к ситуации, рассказал редакции, что на месте ЧП плохая видимость из-за тумана и отсутствует стабильная сотовая связь. Экипаж сумел загерметизировать очаг возгорания и включить систему объемного пожаротушения. Одновременно охлаждаются смежные переборки (служат как разделения судна на водонепроницаемые отделения с целью увеличения непотопляемости судна). Эвакуация экипажа продолжается.

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