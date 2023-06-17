Певица Кара Кросс во время VK Fest восхитилась «подвесными» мостами Владивостока

«Комсомолка» также поинтересовалась по поводу инцидента в Хабаровске, когда школьник из толпы кинул в певицу бутылку. Фото: КП – Владивосток

Кара Кросс приехала во Владивосток на VK fest, который впервые проходит в дальневосточной столице. На пресс-подходе после выступления певица рассказала, как ей город, в котором она ни разу до этого не бывала, и о казусе, произошедшем в Хабаровске. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

17 июня в дальневосточной столице впервые проходит знаменитый VK fest. Среди артистов, поющих на сцене, была и известная не только среди подростков, но и населения постарше, Кара Кросс. Первый вопрос, конечно, – про Владивосток и ее выступление.

– Это было тепло и душевно. Но погода… У вас здесь классный вентилятор! – с энтузиазмом начала отвечать Карина в пресс-центре, отметив, что духота – это единственный минус города.

– Это так невероятно – мосты подвесные! Я никогда здесь не была, но потом приеду просто в гости.

«Комсомолка» также поинтересовалась по поводу инцидента в Хабаровске, когда школьник из толпы кинул в певицу бутылку. Кара позвала его на сцену, благодаря чему отлично выкрутилась из казусной ситуации.

– Это реально было очень неожиданно. Я понимала, что предыдущий артист заводной, провоцирует публику на такое взаимодействие, но у меня это было в первый раз. Я позиционирую себя с более серьезной точки зрения, и что-то кидать на сцену для меня шок, – эмоционально говорила певица. – Как потом можно выйти из этого состояния? Да, ты артист, но ты в первую очередь человек.

Девушка отметила, что это – вопрос воспитания, и поблагодарила своих бабушку с дедушкой за свое.

И еще Кара вспомнила другую неожиданную ситуацию, которая с ней произошла в пробке. Она медленно ехала в машине, как внезапно неизвестный мужчина открыл дверь, сел в салон и сказал: «Сфоткаемся?» Артистка посмеялась на этом моменте и с иронией добавила: «Почему бы и да».

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