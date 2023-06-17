Эльдар Джарахов: «Я не белый и пушистый, которого все любят, хейта хватает»

Артист отметил, что в Приморье живут понимающие, вежливые люди. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке начался долгожданный VK Fest – фестиваль под открытым небом. Возможность первыми пообщаться с блогерами, певцами и артистами выпала журналистам. Певец Эльдар Джарахов, например, рассказал, что ему уже посоветовали попробовать пянсе и запить пирожок «Милкисом».

Артист прилетает во Владивосток уже во второй раз. И если в первый приезд Эльдар успел посвятить дальневосточной столице только 30 минут своего времени, то накануне фестиваля у знаменитости в распоряжении были целые сутки.

– Город очень сильно понравился. Я провел здесь весь день, и теперь не хочется уезжать. Супер красивый и очень разный, могу его теперь в топ любимых городов России включить.

Артисту, кстати, посоветовали побывать на сопке Монастырская, чтобы по достоинству оценить красоты Владивостока.

Между тем, Эльдар отметил, что в Приморье живут понимающие, вежливые люди.

– Вчера весь вечер провел с молодежью, было комфортно.

Напомним, фестиваль проходит на набережной Цесаревича. Веселье продлится до самого позднего вечера.

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