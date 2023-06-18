VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября

ВЭФ-2023 пройдет во Владивостоке в восьмой раз. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Только что отпел масштабный фестиваль, который прошел во Владивостоке впервые. 17 июня тысячи людей посетили VK Fest. И хотя впереди еще несколько мероприятий, например, День молодежи и День города, внимание к себе вновь привлек Восточный экономический форум – 2023, ведь на западе только что закончился Петербургский международный экономический форум. ВЭФ пройдет в дальневосточной столице с 10 по 13 сентября, как об этом уже писала «Комсомольская правда – Владивосток». К слову, даты переносили дважды, последние изменения произошли в марте.

О том, что даты уже определены точно, заявил Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ.

В середине июня, отметим, начался отборочный этап II Открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2023» в рамках VIII ВЭФ. Участвовали больше 300 спортсменов из Артема, Владивостока, Уссурийска и Надеждинского района, а всего же от Приморского края подали заявки более 1,6 тысячи спортсменов. Соревнования проводятся по поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Программы очередного Восточного экономического форума еще нет, она ожидается ближе к осени. Однако уже известно, что гости мероприятия традиционно посетят выставку «Улица Дальнего Востока».

Также на ВЭФ пройдет массовый забег, который входит в серию «Время действовать» – это объединение забегов, проходящих на крупнейших экономических форумах (ПМЭФ, Евразийский конгресс, Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка).

«Комсомолка» продолжит следить за новостями, связанными с форумом.

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