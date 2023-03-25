Даты проведения ВЭФ-2023 во Владивостоке вновь изменили

ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Власти вновь изменили даты проведения VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. И это уже второй перенос. Дни скорректированы «с учетом графиков проведения международных мероприятий», передает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал полпредства.

Изначально важное для столицы Приморья мероприятие должно было пройти с 5 по 8 сентября. Первый перенос анонсировали в начале марта, тогда же Фонд Росконгресс назвал новые даты: 12-15 сентября. Как сообщил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, теперь ВЭФ должен состояться с 10 по 13 сентября 2023 года.

Основной площадкой Форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. В рамках события также пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», которая разместится на Университетской набережной. Здесь можно будет познакомиться с культурными и экономическими инициативами и уже реализуемыми проектами регионов ДФО. Кроме того, на центральных площадках ожидается проведение фестиваля «Владивостокские сезоны».

– Форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – отметил вице-премьер. – Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества.

Советник президента РФ Антон Кобяков добавил, что власти ожидают участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня.

Напомним, ВЭФ – одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский. Главной темой форума 2022 года было «На пути к многополярному миру».

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