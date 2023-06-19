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НовостиВладивосток19 июня 2023 4:01

В предстоящий День молодежи в центре Владивостока на время ограничат движение

Запрет для автомобилей продлится с 9:00 до 22:00
Павел САХАРОВСКИЙ
Об ограничениях рассказали в пресс-службе мэрии.

Об ограничениях рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: Руслан НОВИКОВ

В центре Владивостока в честь Дня молодежи 24 июня на время ограничат движение и парковку автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ограничения введут 24 июня в 9:00. С утра автомобили не смогут проехать по участку дороги на Корабельной Набережной – от пересечения со Светланским переулком до пересечения со Светланской. Объезд организуют по Алеутской, Корабельной Набережной, Светланской, Светланскому переулку. Снимут запрет в эту же ночь в 22:00.

Напомним, что «Комсомолка» писала о программе мероприятий на предстоящий День молодежи во Владивостоке. В этот день жителей и гостей города ждут различные мастер-классы, медиаплощадки с кинопоказами, ярмарка вакансий и другие активности. Вечерний концерт начнется в 19:00, а его хедлайнером станет дуэт RASA.

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