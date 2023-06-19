О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале наступившей рабочей недели на погоду в Приморье повлияет гребень антициклона, осадки в крае не ожидаются. Но обстановка изменится во второй половине недели, когда с Кореи придет циклон. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали синоптики Примгидромета, в среду, 21 июня, предвидится облачная погода, небольшие осадки пройдут лишь в некоторых районах края. Однако во второй половине недели с Кореи на Японское море выйдет циклон и начнет смещаться вдоль побережья Приморья. Дожди распространятся на большую часть территории региона, также увеличится их интенсивность. Максимальная температура воздуха понизится до +21…+26°C, а на восточном побережье достигнет +16…+20°C.

Во Владивостоке в среду, 21 июня, ожидается небольшой дождь, ночью столбики термометров покажут +13…+15°C, днем поднимутся всего лишь до +16…+19°C. В четверг, 22-го числа, температура воздуха почти не изменится (+16…+20°C). Осадки прекратятся только 23 июня.

В среду во Владивостоке облачно, по предварительному прогнозу, временами будет идти небольшой дождь. Ночью +13… + 15°C, днем +16… +19°C.

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