Приморские аграрии посеяли больше 240 тысяч гектаров сои

Посевной кампании мешали тропические ливни. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье сельхозпроизводители выполнили план по сое, главной экспортной культуре, больше чем на 80%. Больше всего посеяли в Хорольском муниципальном округе. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

– На сегодняшний день приморские сельхозпроизводители посеяли 240,6 тысячи гектаров сои – 80,1% от запланированных площадей. Отличились аграрии Хорольского муниципального округа, они посеяли более 40 тысяч гектаров этой главной экспортной культуры, – уточнили в ведомстве.

Там также уточнили, что посевная кампания шла тяжело из-за сильных ливней, недавно обрушившихся на край. В некоторых районах почва оказалась переувлажнена.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц рассказал о планах увеличить экспорт охлажденной свинины, сои и кукурузы в Китай.

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