В Приморье две школьницы пострадали при столкновении с полуприцепом

ДТП случилось на 680 километре дороги «Уссури». Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла на 680 километре дороги «Уссури». Участниками ДТП стали несовершеннолетние, рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии представителей ведомства, 18-летний водитель Toyota Corolla ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, однако он не выдержал дистанцию и врезался в полуприцеп Lohr.

Из-за ДТП пострадал не только владелец Toyota Corolla, но и пассажиры автомобиля: девочки в возрасте 14 и 15 лет, а также 20-летний юноша. Оказалось, что у хозяина машины нет водительских прав.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают, какой вред получили пострадавшие в аварии.

Напомним, что в Находке случилось ДТП с участием большегруза, который протаранил припарковавшуюся машину.

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