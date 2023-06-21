Олега Кожемяко выдвинули на выборы губернатора Приморья

Олег Кожемяко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Приморья Олег Кожемяко озвучил промежуточные итоги работы на посту, рассказав о вызовах, с которыми столкнулся регион, на 41-ой Конференции Приморского отделения партии «Единая Россия» во вторник, 20 июня. По итогам мероприятия принято решение выдвинуть Олега Николаевича в кандидаты на пост губернатора, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Команда Кожемяко, исходя из итогов пятилетней работы, преуспела в изменении политической ситуации, решении проблем региона и помощи на фронте. Губернатор отметил несколько направлений, главным аспектом которых было улучшение качества жизни людей. Освещая состояние медицины и благоустройства, Олег Николаевич сообщил о возведении 3 новых больниц, 42 ФАПов, 12 амбулаторий, о капремонте 150 учреждений здравоохранения. Изменился и облик Приморья: как уже писала «КП», в порядок приведены более четырех тысяч дворов и общественных пространств.

– Любовь к Родине начинается со своего дома, со своего двора. Именно поэтому так важно делать пространства вокруг красивее, удобнее, комфортнее.

После утверждения протокола о результатах голосования первый замсекретаря краевого отделения партии Антон Волошко объявил о решении выдвинуть Олега Николаевича на пост губернатора. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.

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