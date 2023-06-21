Пламя перекинулось на другие авто: озвучены предварительные причины пожара, в котором сгорели 4 автобуса

Место ЧП. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Сразу четыре автобуса загорелись на Котельникова во Владивостоке. Пожарные услышали о возгорании в 6:30 и были на месте уже через семь минут – тушили возгорание почти два часа. В мэрии корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» назвали предварительные причины возгорания.

– Автобус должен был выйти на маршрут. Загорелся, техническая неисправность. Пламя перекинулось на остальные три, – сказали в пресс-службе администрации.

Ту же версию озвучили и представители компании-перевозчика ВПОПАТ № 1. Это муниципальное предприятие. И все-таки пока неизвестно, какая именно неисправность привела к возгоранию.

«Комсомольская правда – Владивосток» публиковала фото и видео с места пожара в отдельном материале. В ЧП никто не пострадал. Но инцидентом все равно заинтересовались в прокуратуре.

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