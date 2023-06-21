Сбившего насмерть 17-летнюю девушку жителя Приморье отправили в СИЗО

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье 22-летнему жителя Партизанска, по вине которого погибла 17-летняя девушка, избрали меру пресечения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, по решению суда, приморца отправили в СИЗО на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения), находится на контроле городского ведомства.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала об этой смертельной аварии. В селе Казанка приморец наехал на 17-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте на глаза друзей, а виновник ДТП сжег свой автомобиль. Подробности можно прочитать в нашем отдельном материале.

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