Иномарка провалилась в размытый грунт во время мощного ливня во Владивостоке

Иномарка провалилась в размытый грунт. Фото: Telegram-канал dvved

Мощный ливень ударил по Владивостоку в ночь на 22 июня – к утру, несмотря на все усилия городских служб и администрации, открытие ливневых канализаций, скопившаяся вода все равно затруднила движение. В районе Жигура, 18, машина вовсе провалилась из-за размытого грунта на дороге.

Легковушка забуксовала в грязевой луже, о чем сообщили очевидцы в социальных сетях. Дорожное полотно размыло. Пока неизвестно, что предпринял в ситуации водитель.

Напомним, об обстановке на улицах можно узнать в отдельном материале «КП», где опубликованы фото и видео последствий сильного ливня. Штормовое предупреждение объявлено с 22 по 24 июня, оперативные службы работают в усиленном режиме. Выпадет более половины месячной нормы осадков, согласно прогнозам синоптиков.

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