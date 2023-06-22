Ливень бушует с самого утра. Фото: КП – Владивосток

Летом всем хочется насладиться теплым солнцем, прогулками после работы и отдыхом на море. Но жителям Владивостока не посчастливилось, ведь 22 июня на город обрушился очередной ливень, из-за которого на дорогах приморской столицы образовались дождевые моря, а в некоторых местах и водовороты. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует кадры того, какие же неприятности принесла непогода. Подробности – в материале.

Из-за ливня дороги вновь уходят под воду. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Последствия мощного ливня во Владивостоке 22 июня

Как мы уже писали ранее, городские службы уже подняли ливневки, однако осадки настолько мощные, что дороги все-равно уходят под воду. Машины оставляют после себя огромные брызги, а пешеходы с трудом ходят по тротуару, ведь сухого места почти нигде нет. Такая ситуация сейчас наблюдается на стадионе «Строитель».

На улице Постышева и вовсе образовался водоворот. Когда подобное произошло в прошлый ливень, 8 июня, на Аврорской несколько машин начало стремительно засасывать в воронку.

А вот такая обстановка на Борисенко.

Страдают не только автодороги, но и подземные переходы со стороны Дальрыбвтуза, по ступенькам здесь стекает настоящий водопад.

Водопады наблюдаются и на Сочинской.

Наверняка многие помнят, что в прошлый удар непогоды одной из дорог, которая пострадала серьезнее остальных, стала трасса на Давыдова. На следующий после ливня она стала выглядеть так, будто бы здесь прошло землетрясение. После обрушившихся дождей компания «Спец СУ» принялась за ремонт. Сейчас здесь все не так страшно, как было в прошлый раз.

Кстати, ливень обрушился не только на Владивосток, мощные осадки сейчас наблюдаются и в Артеме.

Аварии на дорогах из-за непогоды

Мощный ливень стал причиной не только потопов, но и аварий во Владивостоке. Одна из них произошла возле торгового центра «Искра». Как сообщают очевидцы, мотоциклист залетел под Toyota Corolla и погиб на месте от полученных травм. Другое ДТП случилось в районе остановки «Академическая», здесь перевернулась машина такси. По словам приморцев, водитель бросил пассажира в салоне автомобиля.

Авария на проспекте 100-летия Владивостоку. Фото: telegram-канал @DPS VL.

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