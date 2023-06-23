Автобусам во Владивостоке на время изменили маршрут

Подробности рассказали в пресс-службе мэрии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке на время ремонта сети ливневой канализации ограничили движение на пересечении улиц Фирсова и Южно-Уральской (возле военкомата Первореченского района). Из-за этого некоторым автобусам скорректировали маршрут, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в администрации, транспорт, который следует из автобусного парка на улице Корнилова, 15а, и обратно теперь будет двигаться в объезд по улицам Южно-Уральская и Колесника.

Жителей и гостей приморской столицы просят не парковать свои автомобили вдоль Южно-Уральской, 4-6, и Колесника, 7-9.

Точной даты, когда снимут ограничения, пока нет. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе мэрии, продлятся они до окончания ремонтных работ.

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