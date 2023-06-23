Во Владивостоке полуголый мужчина залез на фонарный столб и не захотел спускаться

К месту прибыли сотрудники полиции. Фото: t.me/safonkavdk

Полуголый мужчина залез на фонарный столб во Владивостоке. И даже несмотря на уговоры товарищей, слезать приморец не собирался. Все это представление на видео сняли очевидцы. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Действие развернулось в районе улицы Никифорова, неподалеку от известного во Владивостоке ресторана «Небесный замок». На один из фонарных столбов взгромоздился мужчина. Примечательно то, что приморец был только лишь в одних трусах. Для чего он решил вскарабкаться наверх – пока неизвестно.

Он, кстати, был не один. Внизу к порядку его призывали товарищи. Двое мужчин просили друга слезть, но безуспешно. Чуть позже к ним присоединились сотрудники правопорядка, прибывшие к месту происшествия.

Не исключено, что житель Владивостока находился в неадекватном состоянии: в комментариях пишут, что мужчина был в наркотическом опьянении, но пока эта информация не подтверждена. Редакция «Комсомолки» уже обратилась за комментарием в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

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