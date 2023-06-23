О погоде рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Циклон, который обрушился на Владивосток 22 июня, начал уходить на юго-восток и отдаляется от Приморья. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал о прошедшем вихре, а также о том, какая погода ожидается в конце июня. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы Примгидромета, в минувшие сутки на юге края выпало полторы – две декадных нормы осадков, но и этого количества дождей было достаточно, чтобы принести множество неприятностей местным жителям. «Комсомолка» писала о том, как во Владивостоке под воды стремительно уходили дороги и возникали аварии на скользких трассах.

«Теперь на протяжении ближайших четырех суток будет наблюдаться очередное накопление субтропической воздушной массы, температура будет повышаться, в ряде районов края начнет превышать 30-градусную отметку. Словом, будет душно и влажно».

Борис Кубай добавил, что с 27 июня и до конца месяца погода будет неустойчивой, на нее повлияют атмосферные фронты, которые принесут с собой дожди различной интенсивности и грозы.

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