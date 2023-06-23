Заявление написала жена: что известно о банде подростков, забросавших камнями мужчину и его авто в Приморье

Полиция организовала проверку. Фото: УМВД России по Приморскому краю

На ролик, на кадрах которого подростки закидывают мужчину и его автомобиль камнями, отреагировала полиция. В пресс-службе УМВД по Приморью рассказали, что ведомство организовало проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В отделение Уссурийска 33-летняя жительница написала заявление. По словам женщины, подростки еще неделю назад напали на ее супруга на Раковской, а в ночь на 23 июня неизвестные повредили несколько автомобилей, которые были припаркованы на этой улице.

Сейчас полиция проводит проверку, ищет виновников, устанавливает степень тяжести вреда, который получил приморец.

Напомним, что «Комсомолка» уже писала о случившемся. Группа подростков закидала булыжниками мужчину. Больший удар на себя приняла его машина, однако камнями досталось и ему.

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