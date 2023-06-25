Отключения холодной воды ждут жителей Владивостока на предстоящей неделе

Иллюстрация из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередная серия отключений холодной воды ждет десятки домов во Владивостоке с началом рабочей недели, 28 и 29 июня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Примводоканала.

Виной тому все те же аварийные и плановые ремонтные работы. Не забудьте запастись водой заранее, на это есть несколько суток. Во вторник, 28 июня с 9 до 22 часов воды не будет по адресам: Архангельская; Басаргина 6, 6а, 6б, 4; п/о Басаргина; Сочинская; Североморская; Феодосийская.

«С полуночи до 20 часов в среду, 29 июня, воды не будем в домах на следующих улицах: Проселочная 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5б; Снеговая 33, 34, 35, 35а, 36, 39, 42, 42а, 42б, 42д, 44в, 54, 64, 70, 71в, 71/75, 73, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 89, 90, 91, 92, 98, 105, 109», – сообщили в Примводоканале.

Напомним, во Владивостоке проходит последний этап гидравлических испытаний. Читайте о том, что это и зачем, в отдельном материале «КП».

К слову, ранее в Приморье объявили о приближающейся жаре: температура превысит 30 градусов.

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