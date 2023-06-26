Найдено тело третьего утонувшего ребенка в Яковлевском районе Приморья

Фото: ГУ МЧС Приморья

Найдено тело третьего ребенка, утонувшего во время купания в реке Арсеньевка Яковлевского района. Речь о 12-летней девочке, это сестренка двух мальчиков, которые ранее были обнаружены мертвыми примерно в 30 метрах от места, где ныряли дети, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное управлением МЧС.

Поиски велись почти двое суток, к резонансному происшествию подключились ведомства и правоохранительные органы. Ранее мы писали, что на месте работали более 30 специалистов, среди которых были сотрудники МЧС, полиции, следователи и волонтеры. В краевом СУ СК накануне, 25 июня, завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В краевом главке МЧС обозначили рекомендации, как не допустить подобной трагедии вновь. С начала купального сезона, по данным «КП», из-за игр на воде скончались шестеро детей. Напомним, мама пропавших в Яковлевском районе детей рассказала в аудиозаписи, как так вышло, что ребята пошли на речку одни.

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