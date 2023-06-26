Иллюстрация из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже шестеро детей погибли в необорудованных для купания местах в Приморье с началом сезона. В регионе будут выявлять несовершеннолетних, которые находятся вблизи водоемов без присмотра взрослых, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в ГУ МЧС Приморья.

В регионе усилены меры безопасности на водных объектах. Родители детей, которые без присмотра гуляют у водоемов, привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа размере до пятисот тысяч рублей.

Каким должно быть оборудованное место для купания и как избежать трагедии, читайте в рекомендациях МЧС России. Напомним, в понедельник, 26 июня, выяснилось, что спасатели нашли тело третьего утонувшего в Яковлевском районе ребенка. Детей унесло течением.

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