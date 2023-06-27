Дожди с грозами ожидаются в Приморье во вторник, 27 июня

В дальневосточной столице юго-восточный умеренный ветер, после обеда – до сильного. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во вторник, 27 июня, Приморье окажется во власти фронтальных разделов. В южной половине края дождь, местами сильный, и гроза. На остальной территории небольшие осадки. Ветер возьмет направление с юга, температура воздуха +19...+33°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице юго-восточный умеренный ветер, после обеда – до сильного. Также синоптики обещают городу умеренный дождь и температура до 20°C тепла. По данным источника, дождливая погода во Владивостоке ожидается на протяжении двух дней.

В Уссурийске облачно, временами также обильные осадки, ветер южный, а при грозе порывистый. Воздух прогреется до 24°C со знаком плюс.

В Находке облачно и дождливо, ветер возьмет направление с юго-востока, умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха +22...+24°C.

Также метеорологи сообщают, что температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +22°C, в бухте Находка +15°C.

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