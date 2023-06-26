Альтернативных вариантов нет: владивостокцы пожаловались на переходы в районе улицы Маковского

В городе также благоустроят пешеходную зону на остановке «Гоголя». Фото: Администрация Владивостока

В 2023 году в приморской столице запланирован ремонт двух надземных переходов возле автобусных остановок «13-й километр» и «14-й километр» в районе улицы Маковского. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко на личном приеме, на котором также присутствовал глава города Константин Шестаков, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам местной жительницы Светланы Липатовой, которая обратилась к главе региона, по этим разрушенным переходам ходят многие люди, а по-другому пересечь дорогу нет возможности, так как отсутствуют альтернативные пути на участке.

Мэр поделился, что для ремонта уже подготовили смету, сотрудники городского управления дорог подготавливает аукционные документы для поиска подрядчика. Завершить восстановление планируется к середине ноября.

Губернатор края выслушал проблемы жителей Владивостока. Фото: Администрация Владивостока

В мэрии добавили, что переходы и правда находятся не в очень хорошем состоянии, здесь необходимо отремонтировать площадки, лестничные марши и ограждения.

Стоит отметить, что муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» и подрядчики восстанавливают трассы, которые пострадали после ливней, обрушившихся на Владивосток в этом месяце. Также по плану они проводят комплексный ремонт почти на 30 улицах.

Например, на остановке «Гоголя» хотят привести в порядок пешеходный участок и сам павильон для людей, которые ожидают автобус. Сотрудники «СГТ» уже сняли старое поврежденное покрытие на тротуаре, в минувшие выходные начали монтировать бортовые камни. Следующий этап – подготовка основания и асфальтирование. Если будет хорошая погода, которая не помешает ремонту, то работы закончатся на этой неделе.

На остановке «Гоголя» планируют уложить новый асфальт. Фото: Администрация Владивостока

Кстати, на прошлой неделе дорожники также устраняли ямы и неровности на Героев Тихоокеанцев, 5а, остановке «Молодежная», Калинина, 275, Коммунаров, 80, Днепровской, Карьерной, 8б, Народном проспекте, 25 и по другим адресам. Работы продолжают на Сипягина, Шестой, Гоголя, Авроровской и других улицах.

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