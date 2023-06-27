Борис Кубай: «В первой декаде июля в Приморье ожидаются интенсивные дожди»

Первая декада следующего месяца ожидается дождливой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На наступившей рабочей неделе на Приморье обрушатся трехдневные дожди, которые продлятся с 27 по 29 июня. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал о предстоящих осадках, которые ожидаются в ближайшие пять-десять дней. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам синоптика, примерно с середины мая над восточным Китаем накапливалась тропическая воздушная масса, которая начала двигаться в сторону Приморья 8 июня.

«В это же время началось и встречное движение холодной воздушной массы с Охотского моря. В результате произошла мощная разрядка через ливни и грозы. Сейчас в тропосфере наблюдается сравнительно быстрое движение с запада на восток мелкомасштабных барических ложбин и гребней, которые организуют короткопериодные циклы накопления субтропической воздушной массы и последующей разрядки в виде ливневых дождей», – объяснил синоптик.

Борис Кубай добавил, что в первой декаде июля интенсивные дожди могут обрушиться на край в первые пять дней, однако повторение рекорда осадков, как это было в июне, не произойдет.

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