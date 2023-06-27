Во Владивостоке на две недели перекроют улицу Гамзатова

Горожан уверили, что есть и альтернативные пути объезда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонт теплосети на Гамзатова повлечет за собой частичное ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Парковка и движение транспортных средств временно будет ограничена на автомобильной дороге, проходящей по улице Гамзатова: в районе дома №135, стр.9, по улице Нейбута. Участок перекроют на две недели – с 8 утра 15 июля до позднего вечера 30 июля, 23 часов.

В мэрии отметили, что есть и альтернативный объезд – по улицам Зеленый Бульвар, Нейбута и Гамзатова.

К слову, в 2023 году ремонт сетей во Владивостоке ведется масштабный. Участие в этом принимают как городские службы, так и ресурсоснабжающие организации. В планах заменить около 24 километров трубопроводов.

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