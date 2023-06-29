Владивосток ждет прямой маршрут в индийский город

Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия и Индия в сентябре могут обсудить детали запуска нового морского маршрута по направлению Ченнаи – Владивосток. Такой путь может оптимизировать торговые перевозки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на министра портов и судоходства Индии Сарбананду Соновал.

«Ожидается, что маршрут сократит время в пути между странами с 32 дней (Мумбаи-Санкт-Петербург) до 12», – прокомментировали в Telegram-канале представительства МИД РФ во Владивостоке.

Технико-экономическое обоснование уже представлено, сообщил министр. Более того, индийские чиновники уже посещали Владивосток с целью оценить инфраструктуру и другие объекты, а детали разработки маршрута РФ и Индия обсудят в сентябре.

Как отметили в представительстве МИД, из России везут уголь и нефть, а Индия поставляет нашей стране строительное оборудование и фармацевтические препараты.

Напомним, ранее во Владивостоке супруга Посла Индии и оставила путевые заметки. Подробнее в материале «КП».

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