Во Владивостоке супруга посла побывала впервые. Иллюстрация из архива. Фото: Руслан НОВИКОВ

Владивосток в нетривиальном ключе предстал перед западным читателем. Историю, культуру и впечатления о портовом городе рассказала в путевых заметках Арадхана Шарма – супруга посла Индии в России Павана Капура. Госпожа Шарма, как выяснила «КП», на протяжении жизни работала внештатным журналистом, поэтому краткий экскурс в «закулисье» Владивостока вышел действительно живым и увлекательным. Перевели заметки в региональном представительстве МИД РФ. Публикуем самое интересное.

Владивосток, рассказала Шарма, схож с индийским Тимбукту. К разочарованию европейского гостя, последний сейчас известен полуразрушенной инфраструктурой, однако это все еще историческое место притяжения туристов. Там остались чудесные, уникальные храмы, минареты и мечети:

– Владивосток, как и Тимбукту, имеют такие уникальные названия, встретив которые однажды в школьном учебнике географии, вы их уже никогда не забудете, – написала Шарма.

Разумеется, сравнений было не избежать и с другим известным городом – Сан-Франциско. Жена посла вспомнила время, когда портовая столица Приморья была закрытой:

Шарма в экспозиции подводной лодки на Корабельной набережной.

– Может, как исследователь я и опоздала лет на 30, но я все равно испытывала чувство волнения. Русские, которых я встречала, рассказывали, что даже им до 1988 года было необходимо получать разрешение на въезд в город. Но так было не всегда. Во времена царской России некоторые называли город Дальневосточным Сан-Франциско. Встречаются также упоминания о Владивостоке как о «городе греха» – так говорили о многих портовых городах.

Отдельного внимания удостоилась архитектура. Как отметила Шарма, за время путешествия по России она поняла, что во многих населенных пунктах страны хрущевки и унылые дома советских времен соседствуют с красивейшими зданиями царской России. По ее мнению, тенденция не обошла и дальневосточный центр. Однако особый ландшафт наряду с восточным влиянием привел жену посла в восторг:

– Совершенно иной колорит. Это главным образом заметно в Миллионке, которая когда-то служила местом обитания китайцев, застроивших улицы многочисленными опиумными притонами. Сегодня Миллионка – культовый популярный район Владивостока. К сожалению, в нашу эпоху ни один город не может считаться современным, если в нем нет нескольких многоэтажек из стекла и металла. Владивосток также следует этой тенденции. Возрождение церкви наряду с желанием продемонстрировать былое величие, послужили стимулом к созданию большого русского православного собора на главной площади города. Хотя, я должна сказать, что во Владивостоке я видела больше объектов храмовой архитектуры иных конфессий, чем в Москве.

Гостя похвалила гида из Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева (названого так в честь русского исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева), благодаря которому она много узнала о племенах, проживавших в Приморье, военной истории Владивостока.

В 2000-х годах российское правительство предприняло попытку вдохнуть вторую жизнь в туристический потенциал (будущего) дальневосточного центра. И удалось. К 2019 году Владивосток посетили миллионы туристов. Forbes в 2021 году включил в город в новый «ТОП» для путешествий.

Иными словами, Владивосток посещали и будут. Город портовой романтики, несмотря на свои недостатки, оставляет приятные и запоминающиеся впечатления. Кстати, недавно «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала о путевых заметках американского журналиста Тима Кирби. Главным его советом для туристов была просьба не лизать соленые стенки бункеров в столице ДФО.

Ну а наши заметки о достоинствах Приморского края – в серии материалов автопробега «КП» «Чем гордится Приморье».

ПО ТЕМЕ:

Журналист из США посоветовал не лизать соленые стены бункеров во Владивостоке

Тим Керби посвятил большую статью портовому городу – столице Приморья (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…