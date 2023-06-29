Фестиваль запускает ресторан Zuma. Фото: предоставлено Zuma.

Во Владивостоке 1 июля и 2 июля, в честь предстоящего Дня города, на набережной Спортивной гавани пройдут мастер-классы поваров самых крутых ресторанов города в рамках всероссийского фестиваля «На Гребне!». В этом году участие в нем примут 230 заведений из 40 городов страны, 49 из них – из приморской столицы. Подробнее о событии в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне (90.4 FM) рассказала представитель оргкомитета мероприятия Анастасия Карпенко, а бренд-шеф ресторана Zuma Егор Анисимов приготовил блюдо из местных дальневосточных продуктов, которые доступны каждому (кстати, вызывающий аппетит подкаст – в конце публикации).

– Я готовлю холодную закуску – сугудай, но в своей интерпретации, смешивая Азию и Россию.

Для блюда бренд-шефу понадобились следующие продукты: авокадо, клубника, парной гребешок, маленькие креветки, кресс-салат, а также манго, чили и мята для соуса. Ингредиенты доступны каждому приморцу – это исключительно местные и азиатские продукты: дальневосточный гребешок с гребешковой фермы в селе Витязь, ягоды и зелень от местных фермеров.

– На круглую продолговатую тарелку выкладываем клубнику, сверху авокадо, затем гребешок, выливаем соус и сервируем все креветками и кресс-салатом.

Егор Анисимов приготовил блюдо в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Фестиваль «На Гребне!» продлится до 15 июля. Все эти дни именитые шеф-повара не только проявят свои творческие способности и продемонстрируют профессиональные навыки (увидеть их вживую можно будет на Дне города на мастер-классов). В этом году более 230 ресторанов в 40 городах России представят свои авторские блюда в рамках фестиваля. Список ресторанов-участников во Владивостоке опубликован на сайте Туристического центра Приморья.

В общем, мероприятие станет еще одним поводом посетить центр дальневосточного центра в День города. Кстати, больше о том, что ждет жителей и гостей Владивостока – в материале «КП».

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