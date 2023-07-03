Во Владивостоке перекроют сразу несколько участков Первомайского района

Рабочие отремонтируют 24 километра теплосетей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже в июле во Владивостоке продолжится масштабный ремонт теплосетей. В общем подрядчик заменит 24 километра теплосетей. Из-за этого некоторые дороги перекроют. График ограничений опубликовала администрация в новом постановлении. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На улице Борисенко будут действовать следующие ограничения:

– с 24 июля по 14 августа на участке автомобильной дороги от дома № 10 до дома № 10/7;

– с 15 августа по 6 сентября на участке автомобильной дороги в районе дома № 9.

Перекроют внутридворовой проезд на улице 40 лет ВЛКСМ:

– с 24 июля по 14 августа на участке автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 9;

– с 15 августа по 6 сентября на участке автомобильной дороги от дома № 9 до дома № 15;

– с 16 сентября до 10 октября на участке автомобильной дороги от дома № 15 до дома № 21.

Еще один проезд закроют по улице 2-я Промышленная:

– с 24 июля до 24 августа на участке автомобильной дороги от дома № 2 по улице 2-я Промышленная до дома № 1 по улице Связи;

– с 24 июля до 24 августа на участке автомобильной дороги от дома № 2 по улице 2-я Промышленная до дома № 10 по улице 40 лет ВЛКСМ.

Для водителей организуют объезд по улицам 50 лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, Борисенко, Связи, Вилкова, Марины Расковой, Героев Хасана.

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