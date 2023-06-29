Новый асфальтированный проезд появился на Луговой Во Владивостоке в рамках комплексного ремонта

Подрядчики выполнили работы раньше срока. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В столице Приморья продолжают ремонтировать и восстанавливать дороге, в список для комплексного обновления вошли 30 объектов, на 12 из них ключевые строительные работы уже завершились. В перечень попал и проезд на улице Луговая, 50-50а, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам специалистов городского управления дорог, на Луговой в список для ремонта в этом году попали два участка: проезд от дома №50а до №50, здесь работы уде завершены, второй – в районе зданий №81а-71а.

«В ближайшее время будет проведена приемка. Все возникающие замечания подрядчик должен будет устранить, до этого момента работы не принимаем и не оплачиваем», – отметили в ведомстве.

Согласно плану, на большинстве участков ремонт и восстановление должны были закончиться в августе, но подрядчики выполнили работы раньше срока.

По словам главы города Константина Шестакова, дорожники закончили строительные работы на 12 улицах, среди них – проезды от Баляева, 56, до Котельникова, 30, Крыгина, 66-84, в переулке Павленко, на Нейбута, 43-17, и других участках.

Напомним, что в районе Маковского запланирован ремонт двух надземных переходов возле автобусных остановок «13-й километр» и «14-й километр». Как поделился Константин Шестаков, для работ уже подготовлена смета, сейчас разрабатываются аукционные документы, чтобы организовать поиск подрядчика. Завершить обновление планируют к середине ноября этого года.

В порядок приведут и остановку «Гоголя» – пешеходный участок и сам павильон. Сотрудники муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» уже сняли поврежденное покрытие на тротуаре, далее по плану – асфальтирование.

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