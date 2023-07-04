Привезут из Вьетнама кукол и бассейн с 40 тоннами воды: в Приморье пройдет Международный Тихоокеанский театральный фестиваль

В программу мероприятия войдут образовательные мероприятия. Фото: Оргкомитет Международного Тихоокеанского театрального фестиваля.

Уже этой осенью во Владивостоке стартует культурное событие года – Международный Тихоокеанский фестиваль. Он пройдет с 21 сентября по 7 октября. На нем представят 10 спектаклей из разных стран. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

– Для нас большая честь снова принимать такой масштабный фестиваль. Первый прошел с большим успехом и был очень востребован у приморской аудитории. Он дал мощный импульс развитию театрального искусства не только в нашем крае, но и на Дальнем Востоке в целом. Очень важно, что в программу войдут образовательные мероприятия: мастер-классы от опытных и именитых артистов, режиссеров и театральных деятелей, что, несомненно, отразится на подготовке местных кадров сферы искусства, – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

Концепцию творческой программы Тихоокеанского фестиваля разработал Валерий Шадрин, создатель и генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Антона Чехова с 1992 по 2022 год.

Откроет фестиваль знаменитое симфоническое произведение «Кармина Бурана». В столицу Дальнего Востока приедет кубинский танцовщик и балетмейстер Джордж Сеспедес вместе с артистами Театра современного балета Кубы.

Вьетнам представит приморцам свой известный водный театр кукол. Артисты сыграют на старинных инструментах и покажут завораживающее кукольное шоу. Ради него они привезут специальный бассейн, рассчитанный на 40 тонн воды.

Продолжит программу спектакль «В Москву! Палимпсест». Режиссер Ада Луана и компания «Сетор де Ареас Исоладас» из Бразилии создали диалог между театром и музыкой, вдохновившись произведением Чехова «Три сестры».

Еще одним ожидаемым спектаклем станет «Чайное заклинание» в постановке китайского танцовщика и режиссера Чжао Ляна. Зрители смогут насладиться западным современным танцем с восточной философией, психологией и эстетикой.

Полную информацию о программе II Международного Тихоокеанского театрального фестиваля можно найти на официальном сайте www.pacificfest.ru.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что цель Международного Тихоокеанского театрального фестиваля – ближе познакомить зрителей Дальнего Востока с лучшими постановками Тихоокеанского региона и других стран мира.

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