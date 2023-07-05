В Приморье из-за шторма высота волн в заливе Петра Великого достигнет 4 метров

Высота волн на востоке залива увеличится до опасных значений. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Приморский край находится во власти глубокого циклона. Из-за этого на юге уже начались дожди, к вечеру там усилится ветер до 20 километров в час. Высота волн в заливе Петра Великого достигнет опасного значения в 4 метра. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

«Ближайшей ночью дожди охватят большую территорию края, а самые сильные переместятся на юго-восток и восток края. Высота волн на востоке залива увеличится до опасных значений – 4 метра. Общее количество осадков в южных и на юге восточных районов за период ожидается 50-100 миллиметров», – отметили синоптики.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье объявили о штормовом предупреждении на этой неделе. Глава Примгидромета Борис Кубай предупредил о том, что сильные ливни пройдут над краем с 5 по 6 июля.

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